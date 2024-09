Kriminalität: London will mit Herstellern gegen Handydiebstahl vorgehen

Das Innenministerium in London kündigte einen Gipfel mit Technologieunternehmen und Herstellern an. Dabei sollen Innovationen geprüft werden, die diesen "snatch theft" - Deutsch in etwa: "Entreißungsdiebstahl" - verhindern können. Möglich sei zum Beispiel eine stärkere Nutzung von Funktionen wie "Kill Switches", womit Smartphones nach einem Diebstahl umgehend deaktiviert werden können, hieß es.

Durchschnittlich 200 Taten pro Tag

Laut Innenministerium gab es in England und Wales zuletzt jeden Tag etwa 200 Taten. Bei mehr als einem Drittel (36 Prozent) aller Diebstähle wurde ein Handy entwendet. Nur in den seltensten Fällen kommt es zu einer Anklage, in mehr als 80 Prozent werden die Ermittlungen eingestellt, bevor ein Verdächtiger bekannt ist.