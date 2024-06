Kriminalität: Mann nach Tod von 21-Jähriger in Niebüll gefasst

Niebüll - Nach dem Fund einer toten 21 Jahre alten Frau in einem Wald bei Niebüll in Schleswig-Holstein hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Eine Haftrichterin erließ am Donnerstag Haftbefehl wegen Verdacht des Mordes in Tateinheit mit Vergewaltigung gegen den 35-Jährigen aus Niebüll, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Vorbeziehung zwischen dem Tatverdächtigen und dem Opfer. Der in einiger Entfernung zu der Frau lebende Mann war zuvor anhand von DNA-Spuren identifiziert worden.