Bad Münstereifel - Ein 34-jähriger Mann soll in Bad Münstereifel bei Bonn seine Frau und zwei seiner drei Kinder durch Stiche schwerst verletzt haben. Nach der Tat in der Nacht zum Mittwoch soll er in der Wohnung einen Brand gelegt haben, der sich auf das Mehrfamilienhaus ausbreitete, wie ein Polizeisprecher sagte. Das dritte Kind der Familie erlitt eine Rauchvergiftung. Alle Verletzten kamen in ein Krankenhaus.