Kriminalität Mann zündet 17-Jährige an - Mordprozess

Der 24-jährige Syrer ließ über seinen Anwalt erklären, dass er sich ausführlich zu den Vorwürfen äußern wolle - allerdings erst an einem späteren Verhandlungstermin. Der erste Prozesstag war deshalb nach einer Viertelstunde schon wieder zu Ende.

Vier Kanister mit Benzin

Mit vier Benzinkanistern sei der Angeklagte im vergangenen März zur Wohnung der Familie seiner Ex-Verlobten in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus in Menden gekommen. Als die Schwester öffnete, habe er sie sofort mit dem Benzin übergossen und in Brand gesteckt, sagte die Staatsanwältin. "Nahezu ihr gesamter Körper stand in Flammen."