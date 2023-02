Kriminalität Messerangriff in Illerkirchberg: Mann wegen Mordes angeklagt

Sah der Mann die Mädchen als unliebsame Zeugen?

Das Messer soll er in seine Jackentasche gesteckt haben, als er sein Wohnhaus in Illerkirchberg verließ, um es im Landratsamt griffbereit zu haben. Die beiden Schulmädchen liefen laut den Ermittlungen genau in diesem Moment an dem Haus vorbei. Der 27-Jährige habe angenommen, dass sie das Messer entdeckt hätten.