Kriminalität: Molotow-Cocktails auf jüdische Demo in USA: Mehr Verletzte

Eine Holocaust-Überlebende unter den Verletzten

Der Mann hatte am Sonntag in Boulder eine Gruppe von Demonstranten attackiert, die mit ihrer Versammlung auf jene israelischen Geiseln aufmerksam machen wollten, die noch in der Hand der islamistischen Hamas im Gazastreifen sind. Die Opfer der Attacke im Bundesstaat Colorado waren zum Teil über 80 Jahre alt. Aus dem Justizministerium hieß es, unter ihnen sei auch eine Holocaust-Überlebende.

Den Ermittlern zufolge warf der Angreifer zwei Molotow-Cocktails in die Gruppe und rief die propalästinensische Parole "Free Palestine". Zeugen zufolge benutzte der Mann bei dem Angriff auch eine Art Flammenwerfer. Mehrere Menschen trugen Verbrennungen davon. Insgesamt seien noch zwei Personen im Krankenhaus und würden dort behandelt, teilte die Polizei mit. Die zusätzlichen vier Personen seien nur leicht verletzt worden. Daher seien die Informationen über sie erst später bekanntgeworden.