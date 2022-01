Kriminalität Mord an junger Lehrerin wühlt Irland auf

In der irischen Kleinstadt Tullamore, in der die Leiche der 23-Jährigen Mitte der Woche gefunden worden war, versammelten sich zahlreiche Trauernde in einem Park, um der Familie der Frau ihre Unterstützung zu zeigen und zugleich gegen Gewalt gegen Frauen einzustehen. Der Mord an der Lehrerin habe das Land "in Solidarität und Abscheu" geeint, sagte Regierungschef Micheál Martin bei einem Gedenken in Dublin.

Fahndung nach dem Täter

Die Lehrerin, eine talentierte Musikerin, war am Mittwochnachmittag getötet worden, als sie an einem Kanal joggen war - einer beliebten Strecke von Radfahrern und Läufern. Die Polizei fahndet weiter nach dem Täter, sie hat "eine für den Fall interessante Person" identifiziert. Zuvor war ein festgenommener Mann nach Verhören wieder auf freien Fuß gekommen. Jeder Stein werde umgedreht, um die Ermittlungen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, versprach Regierungschef Martin.