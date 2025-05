Kriminalität Mordfall hält Italien in Bann - Justiz-Wende nach 18 Jahren?

Kurz darauf sorgte ein Medienbericht des Senders Rai für mächtig Aufsehen, wonach Ermittler Fingerabdrücke vom Tatort neben der Leiche ebenjenem Andrea S. zuordnen können. Am Mittwoch bestätigte die Staatsanwaltschaft die Spur offiziell. Möglich wurde die Zuordnung durch den Einsatz neuer forensischer Technik – sowohl in der Software- als auch in der Hardwareanalyse.

"Wir sind gerade dabei, die Geschichte neu zu erzählen", sagte Antonio De Rensis, Stasis Anwalt, vor Journalisten und Kamerateams. "Wir haben von Anfang an Vertrauen in die Ermittlungen gehabt und tun dies weiter, und das sogar immer mehr." Sein Mandant, der inzwischen als Freigänger das Gefängnis auch verlassen kann, sei entspannt, ergänzte der Jurist.

Ein Urteil mit Fragezeichen

Schon der juristische Weg hin zur Verurteilung des heute 41-jährigen Stasi war ein holpriger. Nach dem Verbrechen am 13. August 2007 in dem Ort Garlasco sprachen ihn zwei Instanzen zunächst wegen Mangel an Beweisen frei. Der oberste Gerichtshof kassierte das Urteil aber und ordnete einen neuen Prozess mit einer erneuten Überprüfung der Beweise an. Dort kam es zu Schuldsprüchen wegen vorsätzlicher Tötung. Im Dezember 2015 bestätigte der oberste Gerichtshof letztinstanzlich das Urteil von 16 Jahren Haft. Stasi musste ins Gefängnis.