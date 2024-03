Kriminalität: Mutmaßliche Millionendiebin aus Bremen hat sich gestellt

Hintermänner vermutet

Vor rund drei Jahren fiel der Millionendiebstahl zunächst nicht auf. Entwendet wurde das Geld am 21. Mai 2021 - an einem Freitag vor dem Pfingstwochenende. Erst am Dienstag darauf wurde bemerkt, dass Geld fehlt. Das öffentliche Interesse an dem Diebstahl, der an Filme wie die der "Ocean's"-Reihe erinnert, war danach groß.