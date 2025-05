Heiligenhaus - Nach dem Angriff eines Mannes auf mindestens fünf Menschen in Bielefeld gibt es einen SEK-Einsatz im Zusammenhang mit der Tat. Ein Polizeisprecher bestätigte auf dpa-Anfrage einen entsprechenden Einsatz in Heiligenhaus bei Düsseldorf. Am späten Abend fand zudem an einem weiteren Ort in Heiligenhaus ein Einsatz statt, sagte der Sprecher weiter.