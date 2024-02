Kriminalität: Neuer Prozess um Trierer Amokfahrt belastet Betroffene

Bei der Tat des Amokfahrers starben fünf Menschen, darunter auch ein neun Wochen altes Baby. Zudem gab es Dutzende Verletzte und Traumatisierte. Im Oktober 2021 war zudem ein Mann gestorben, der bei der Tat schwer verletzt worden war. Dass der Angeklagte der Täter war, ist in der Neuauflage des Prozesses unumstritten. Er war mit seinem Geländewagen in hohem Tempo durch die belebte Einkaufsstraße in Trier gerast und hatte gezielt Passanten angefahren. Neu verhandelt wird etwas anderes.

Versäumnisse des Gerichts

Die Frage der Schuldfähigkeit steht im Fokus des neu aufzurollenden Prozesses. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte nach Revision des Angeklagten das Urteil vom August 2022 wegen Rechtsfehlern überwiegend aufgehoben. Das Landgericht habe Fehler gemacht: Bei dem Mann war eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert worden. Deswegen hatte das Gericht ihn generell für vermindert schuldfähig gehalten. Konkret auf die Tat bezogen geprüft und begründet hatte das Gericht die Annahme jedoch nicht, urteilte der BGH.