Kriminalität Nordirland: Polizei entdeckt mutmaßliche Rohrbomben

Londonderry/Derry - Kurz vor dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Nordirland hat die Polizei in der Stadt Londonderry vier mutmaßliche Rohrbomben entdeckt. Die Sprengsätze wurden laut den Ermittlern am Dienstag auf einem Friedhof gefunden, der tags zuvor Schauplatz eines Aufmarsches einer katholisch-republikanischen Gruppierung war. Sie seien entschärft worden und würden nun untersucht, hieß es in der Mitteilung der Polizei weiter.