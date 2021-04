Kriminalität Organisiertes Verbrechen breitet sich in der EU weiter aus

Die Gefahr sei groß, dass Kriminelle auch die Corona-Pandemie und die langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Folgen ausnutzen würden, warnt die europäische Polizeibehörde in einer am Montag in Lissabon vorgelegten Analyse des organisierten Verbrechens. Dies könnten "ideale Bedingungen" für Verbrecher sein, um Bürger, Unternehmen und öffentliche Instanzen ins Visier zu nehmen.

Auf der Grundlage von tausenden von Fällen und Daten von Ermittlern und Sicherheitsdiensten aus der EU erstellten die Europol-Experten die umfassende Analyse. 70 Prozent der Banden und Netzwerke seien in mindestens drei EU-Staaten aktiv, heißt es in dem Bericht. Gut 40 Prozent der Banden sind demnach aktiv im Drogenhandel, das weitaus größte kriminelle Geschäft in der EU.