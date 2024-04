Kriminalität: Polen: Diebesbande räumt Lkw in voller Fahrt aus

Die Bordkamera an einem betroffenen Lkw hielt fest, wie die Diebe vorgingen. Im Dunkeln näherten sie sich in einem schnellen Pkw einem auf der Autobahn fahrenden Lkw. Der Fahrer schaltete sein Abblendlicht aus und fuhr dann so dicht wie möglich an das Heck des Sattelaufliegers heran, um nicht in das Blickfeld des Lkw-Fahrers zu geraten.

"Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie einer der Männer durch ein offenes Fenster aus dem Wageninneren steigt und dann auf die Motorhaube klettert. Als sich das Auto dem Lkw nähert, reißt der Täter die Sicherung der Plane auf und steigt in den Anhänger", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Später sei der Täter von dem Auflieger wieder zurück auf die Motorhaube des Pkw gesprungen, bevor er durch das geöffnete Fenster ins Wageninnere gelangte.