Kriminalität: Polizei ermittelt nach Schüssen in Bielefeld

Die Schüsse hatten am Mittwoch einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach Informationen aus Polizeikreisen soll es sich um einen gezielten Angriff auf Personen gehandelt haben, die einen Bezug zum Strafprozess um den Tod des ehemaligen Profiboxers Besar Nimani haben. Kurz vor den Schüssen war im Gerichtsgebäude ein weiterer Verhandlungstag in dieser Sache zu Ende gegangen. Nimani war vor einem Jahr in der Bielefelder Fußgängerzone erschossen worden.

Prozess unter strengen Sicherheitsauflagen

Der Prozess findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Gerichtsgebäude und Verhandlungssaal werden von Beamten einer Einsatzhundertschaft gesichert. Alle Besucher, Nebenkläger und Medienvertreter mussten sich vor Betreten des Gerichtssaals durchsuchen lassen.