Kriminalität: Polizei gelingt Schlag gegen kriminelle Handelsplattform

Ermittler gingen am Donnerstagabend in einer konzertierten Aktion in ganz Deutschland und im Ausland gegen die Betreiber der Plattform "Crimemarket" vor, wie die Polizei in Düsseldorf mitteilte. Auf der Plattform seien kriminelle Dienstleistungen, aber auch detaillierte Anleitungen zu schweren Straftaten oder Drogen erhältlich.

Ob es Festnahmen gab, dazu wollte ein Polizeisprecher in Düsseldorf zunächst nichts sagen. Am Freitagmittag wollen die Fahnder in Düsseldorf über weitere Details des Zugriffs berichten.