Erst am Mittwoch hatte es an einer Regelschule in Erfurt eine Amokdrohung gegeben. Die Schulleitung hatte laut Lagezentrum die Polizei über einen anonymen Anruf kurz nach 10.00 Uhr informiert, in dem eine "Amoktat" angekündigt worden sei, teilte das Lagezentrum mit. Die Schule wurde evakuiert. Am Nachmittag konnte dann Entwarnung gegeben und der Großeinsatz beendet werden.