Kriminalität: Prozess um Gruppenvergewaltigung im Stadtpark

Die 15-Jährige hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft am 19. September 2020 eine Party auf der Festwiese des Stadtparks besucht. In der Corona-Zeit hatte sich die Grünanlage zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Stark alkoholisiert sei die Jugendliche teilweise unter Anwendung von Gewalt in einem Gebüsch missbraucht worden.

Verteidigung fordert Freispruch

Die Staatsanwaltschaft hat für neun Angeklagte Strafen von einem Jahr und drei Monaten bis zu drei Jahren gefordert, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. In drei Fällen soll die Strafe zur Bewährung ausgesetzt, in zwei weiteren Fällen die Entscheidung über eine Aussetzung zur Bewährung zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden. Für einen Beschuldigten hat die Staatsanwaltschaft Freispruch beantragt. Die Verteidigung hat ebenfalls Freispruch gefordert - und zwar für alle zehn Angeklagten.