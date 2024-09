Köpfe der Bande saßen in Thüringen

Konkret durchsuchte die Polizei Objekte in Jena, Sondershausen, Nordhausen und Bad Sulza in Thüringen, in Lübeck in Schleswig-Holstein, Vaihingen an der Enz in Baden-Württemberg, Krefeld in Nordrhein-Westfalen und Zeitz in Sachsen-Anhalt.

Die Köpfe der mutmaßlichen Bande saßen demnach in Jena und Sondershausen. In Lübeck, Vaihingen und Krefeld wurden die Wohnungen von Fahrern durchsucht. In Zeitz ging es um einen Hawala-Banker.