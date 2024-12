Kriminalität: Russischer Ex-Polizist gesteht Mord an einem Journalisten

St. Petersburg - 20 Jahre nach dem Mord an einem russischen Enthüllungsjournalisten in St. Petersburg hat ein pensionierter Oberst des Innenministeriums die Tat gestanden. Die Leiche des 2004 getöteten Journalisten Maxim Maximow, der für das bekannte Medium Fontanka und ein Investigativnetzwerk zur Aufdeckung von Korruption gearbeitet hatte, sei in einem Wald nahe St. Petersburg nach einem Geständnis des früheren Polizisten Michail Smirnow gefunden worden, teilte das Ermittlungskomitee in Moskau mit. Smirnow räumte laut Behörden zwei weitere Morde ein.