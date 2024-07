Kriminalität Säure-Einbrüche in Berlin - hoch ätzend und gefährlich

Wie gehen die Täter vor?

Zwischen Tür und Türrahmen befestigen die Einbrecher "spinnwebartige Klebefäden", die "für das bloße Auge kaum zu erkennen und nur unter Taschenlampenlicht sichtbar" seien, so die Polizei. Ein oder zwei Tage später kontrollieren sei die Fäden, um festzustellen, ob die Tür geöffnet wurde oder ob die Bewohner länger abwesend sind. Dann spritzen sie die Säure in den Schlosszylinder aus Metall, das teilweise zerstört wird. "In der Folge können die Täter die Wohnungstüren ohne großen Aufwand und Lärmentwicklung öffnen und die Wohnung betreten", so die Polizei.

Wie erkennt man einen Säure-Einbruch an der Tür?

Von außen sind an der Tür Spuren einer Flüssigkeit und Beschädigungen am Holz zu erkennen, wie Fotos von Betroffenen im Internet zeigen. Eine Wohnungsbaugenossenschaft in Berlin-Friedrichshain warnte 2023: "Wenn Sie auffällige Verfärbungen (meist gelb, grün oder bräunlich) oder einen beißenden Geruch im Türschlossbereich von Haus-, Keller- oder Wohnungstüren wahrnehmen, vermeiden Sie jeglichen Hautkontakt und halten Sie Abstand, um mögliche Dämpfe nicht einzuatmen."

In welchen Regionen kommt es zu diesen Einbrüchen?

Die Einbrecher schlagen mit Säure aber nicht nur in Berlin zu. "In Deutschland konnten bisher vereinzelt Taten in Hamburg und Dresden festgestellt werden", teilte die Polizei mit. Das Phänomen sei auch in Belgien, Frankreich und Österreich bekannt. Nach den ersten Festnahmen der Berliner Polizei habe sich der Schwerpunkt der Säure-Einbrüche erneut nach Wien und Paris verlagert, einzelne Fälle seien im Anschluss auch in Portugal aufgefallen.