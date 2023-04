Kriminalität Schüsse auf US-Teenager: Mann plädiert auf nicht schuldig

Ihm wird unter anderem schwere Körperverletzung vorgeworfen, was in Missouri mit lebenslanger Haft bestraft werden kann. Der Staatsanwalt hatte vor dem Gerichtstermin gesagt, es gebe eine "rassistische Komponente" bei dem Vorfall. Gleichzeitig betonte er, dass in den Anklagedokumenten aber nicht stehe, dass die Schüsse rassistisch motiviert gewesen seien.

Einladung von Biden

Der Vorfall hatte sich am vergangenen Donnerstag in Kansas City ereignet. Wie die Familie des Jugendlichen berichtete, sollte dieser gegen 22.00 Uhr seine jüngeren Geschwister mit dem Auto vom Haus eines Freundes abholen, habe aber versehentlich an der falschen Tür geklingelt. Laut Staatsanwaltschaft schoss der Hausbesitzer daraufhin auf den Jungen und traf ihn am Kopf und am Arm.