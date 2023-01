Der Überfall verlief den Angaben zufolge nach einer peniblen Planung. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei warteten die Täter am Freitagmorgen an einer Kreuzung im Stadtteil Lisdorf auf den Geldtransport. Als der in eine Kurve einbog, rammte ein Kleinwagen den Transporter und brachte ihn zum Halt. Es kam zum Schusswechsel und einer praktisch zeitgleichen Explosion am Heck. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand, auch andere Autos in der Nähe wurden beschädigt.