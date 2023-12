"Teilweise geben die sich selber auch als Kinder aus", so eine Online-Ermittlerin: "Also wenn wir die dann fragen, wie alt bist du denn? Und wir sagen zum Beispiel 11 oder 13, dann schreiben die oft, ja ich auch - oder: Ja, ich bin 15, ist das schlimm? Also es gibt auch welche, die ganz offen schreiben: Ich bin aber schon 48, schlimm?" Wenn ein Täter tatsächlich ein Nacktfoto schickt oder das "Scheinkind" zu sexuellen Handlungen auffordert, wird alles gesichert. Dann muss der Verdächtige aus der Anonymität geholt werden.