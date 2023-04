Kriminalität Taxifahrer getötet - Tatverdächtiger festgenommen

Die Festnahme erfolgte demnach am Samstag in Norddeutschland. Den Angaben zufolge hatte er das Taxi am Donnerstagmorgen am Bahnhof Berlin-Südkreuz bestiegen - gut acht Kilometer vom späteren Fundort des schwer verletzten Taxifahrers entfernt. Der 24-Jährige kehrte demnach später an diesen Bahnhof zurück.

"Er wurde aufgrund eines bereits gegen ihn bestehenden Haftbefehls in Flensburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft", hieß es in der Mitteilung. Die Staatsanwaltschaft Berlin will nun einen weiteren Haftbefehl gegen ihn beantragen, "damit dann seine Überstellung nach Berlin veranlasst werden kann".