Kriminalität Tod von Doppelgängerin könnte Mord gewesen sein

Am Tattag sollen die Beschuldigten zum Wohnort des Opfers gefahren sein und es abgeholt haben. Statt zu dem vereinbarten Ziel ging es laut Staatsanwaltschaft in Richtung Ingolstadt: In einem Wald auf dem Weg von Heilbronn nach Ingolstadt wurde die Frau laut Polizei schließlich durch eine Vielzahl an Stichen getötet. Anschließend ging es mit der Toten im Auto nach Ingolstadt.

Die Eltern der verdächtigen Frau hatten ihre Tochter gesucht und die Tote am 16. August 2022 in dem Auto der 23-Jährigen entdeckt. Zwei Tage später wurden die Beschuldigten festgenommen.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, weitere Spuren und Datenträger sollen ausgewertet und zudem noch einige Zeugen vernommen werden.