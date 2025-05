Menden - Nach einem tödlichen Streit auf einem Spielplatz in Menden im Sauerland nimmt die Polizei weitere mögliche Mittäter unter den Jugendlichen in den Blick. "Die Ermittlungen bezüglich weiterer möglicher Tatbeteiligter dauern an", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Außerdem sei eine mutmaßliche Tatwaffe gefunden worden.