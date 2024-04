Kriminalität: Tödliche Polizeischüsse in Nienburg: Leichnam obduziert

Viele Fragen noch ungeklärt

Wie es zu den Schussverletzungen der Frau kam, werde "Gegenstand der umfangreichen Ermittlungen sein". Alle beteiligten Polizeibeamten sollten vernommen und auch psychologisch betreut werden, wie die Sprecherin sagte. Aus Neutralitätsgründen übernahm die Polizei im benachbarten Landkreis Verden die Ermittlungen.

Die Polizei sperrte den Tatort ab. Am Samstagnachmittag rückten Einsatzkräfte der Spurensicherung an. In weißen Anzügen sicherten sie an dem Haus und an der Straße Spuren und machten Fotos. Weil sich die Tat in einem Wohngebiet ereignete, sucht die Polizei dort nach Zeugen.