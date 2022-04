Kriminalität Tödlicher Streit in München - Opfer identifiziert

Rückkehrer in die Ukraine "Zuhause ist es immer besser"

Zehntausende Menschen reisen täglich in die Ukraine ein. Viele Ukrainer kehren zurück in die Gebiete, die ihre Armee wieder kontrolliert. Sie sind enttäuscht von ihrem Dasein als Flüchtlinge. Doch was zieht Ausländer in das vom Krieg verwüstete Land?