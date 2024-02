Ein ehemaliger Komplize hatte gegen die Bande ausgesagt. Doch das hatte fatale Folgen. Der Bruder dieses Kronzeugen Nabil B. wurde ermordet, auch dessen Anwalt und schließlich 2021 der prominente Kriminalreporter Peter R. de Vries. Der Mord auf offener Straße in Amsterdam hatte auch international Entsetzen ausgelöst.

Um diese Morde ging es nun in diesem Prozess nicht. Erst im Juni soll das Urteil zum Mord am Reporter de Vries fallen. Doch die drei Morde zeigten nach Ansicht von vielen, wie groß der Narco-Terror in den Niederlanden ist.