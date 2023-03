Kriminalität US-First Lady besucht Nashville nach Amoklauf an Grundschule

Washington - Nach dem Amoklauf an einer Grundschule in der US-Stadt Nashville hat First Lady Jill Biden den Ort der Attacke besucht. Die Frau von US-Präsident Joe Biden reiste gestern zu der Schule im Bundesstaat Tennessee, an der am Montag drei Kinder und drei Erwachsene bei einer Schusswaffenattacke ums Leben gekommen waren.