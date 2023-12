Kriminalität: Zahl der Holzdiebstähle steigt in vielen Bundesländern

Auch in Berlin gab es deutlich mehr Fälle - am häufigsten wurde dort den Angaben nach von Baustellen gestohlen. Eine Ausnahme bildet Sachsen: Dort sei die Zahl an Diebstählen zurückgegangen. Aus mehreren Bundesländern gab es keine Angabe zu den Diebstählen.

Für viele Waldbesitzer bedeutet der Holzdiebstahl neben Ärger auch einen wirtschaftlichen Verlust. "Die Landesforstverwaltungen schreiben diese Verluste meist einfach ab", erklärte Maurice Strunk, Geschäftsführer des Netzwerks der Forstunternehmen und Forsttechnik. "Der Privatwald besteht ja meist aus Waldbesitzern mit nur wenigen Hektar Wald. Wenn dort deren Holz als Ergebnis einer jahrzehntelangen Waldpflege einfach gestohlen wird, dann verlieren sie im Zweifel alle ihre Erlöse aus dem Wald für 20 Jahre und mehr."

Gegen Holzdiebstahl schützen

Der Verband fordert einen stärkeren Einsatz von Digitalisierung, um Diebstahl zu verhindern. Mit modernen Forstmaschinen könne die Anzahl der produzierten Holzstämme dem Waldbesitzer nahezu in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden, so Strunk. Das ließe Dieben kaum Chancen.

Aber auch andere Technik helfe. "Um Diebstähle zu verhindern, setzen Forstämter oder aber Privatleute immer wieder im Holz versteckte GPS-Sender ein", hieß es vom LKA in Hessen. Für Privathaushalte empfahl das LKA Berlin einen abschließbaren Holzverschlag.