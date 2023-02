Kriminalität Zu lange Verfahren: Mehr Verdächtige aus U-Haft entlassen

Nordrhein-Westfalen und Sachsen gaben für 2022 jeweils 6 Fälle an, es folgen Rheinland-Pfalz (5) und Saarland (4). Bremen, Hamburg und Thüringen weisen für 2022 jeweils 3 Fälle aus, Baden-Württemberg 2. Jeweils einen Fall gab es demnach in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. In Sachsen-Anhalt kam demnach kein Verdächtiger wegen einer zu langen Verfahrensdauer frei.