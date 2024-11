Kriminalität: Zwei Festnahmen nach tödlichen Messerstichen in Göppingen

Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann "durch scharfe Gewalt zu Tode", wie der Minister sagte. Der Vietnamese sei am Tatort festgenommen worden. Die Tat sei "im häuslichen Bereich" geschehen. Nach Angaben der Polizei war der Notruf am Montagabend um 19.43 Uhr eingegangen. Die Polizei habe bis in die frühen Morgenstunden am Tatort nach Spuren gesucht. Wann und wo die Frau festgenommen wurde, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Es gebe keine Hinweise auf Zusammenhänge mit anderen Verbrechen in Göppingen, sagte ein Polizeisprecher. Anfang Oktober war ein Mann durch Schüsse in einer Bar getötet worden. Der Täter ist noch auf der Flucht. Strobl betonte, es seien auch keine Bezüge zu einer Gewaltserie zweier regionaler Banden bekannt, die seit mehr als zwei Jahren für Schlagzeilen sorgt.