Die zwei Tonnen schwere Kugel ziert normalerweise einen Kreisverkehr. Die Aufhängungen waren nach einem Sturm Anfang April an zwei Stellen gerissen. Daraufhin war die Kugel in das Kiesbett des Kreisverkehrs gesetzt und zusätzlich durch Spanngurte, Ketten und einen Bauzaun provisorisch gesichert worden. Da kurzfristig keine neue Aufhängung hergestellt werden konnte, entschied die Stadt in der letzten Aprilwoche die Entfernung der Kugel durch einen Sondertransport.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei öffneten in der Zwischenzeit Unbekannte jedoch nun in der Nacht den Bauzaun und lösten die Verankerungen der Kugel mutwillig. Gegen sie wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt.