Höchstwahrscheinlich bestehe ein familiärer Bezug zwischen Täter und Opfern. "Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um eine Beziehungstat", teilte die Polizei auch auf der Plattform X mit.

Nach Angaben des Polizeisprechers hatten am Freitag gegen Mittag zunächst Zeugen einen Streit zwischen mehreren Personen in einer Wohnstraße beobachtet. Wenig später hätten dann zwei Personen leblos auf der Straße gelegen. Als Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, habe sich nur noch der Tod beider Opfer feststellen lassen. Einer von ihnen sei männlich, die Identität des zweiten Toten sei hingegen nicht abschließend geklärt.