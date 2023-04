Krimireihe Corinna Harfouch ermittelt im "Tatort" aus Berlin

Als Susanne Bonard ermittelt sie künftig gemeinsam mit Robert Karow (Mark Waschke) in der Hauptstadt. Ihr seit Längerem angekündigtes Debüt gibt sie in der Doppelfolge "Nichts als die Wahrheit", die das Erste am Ostersonntag (9.4.) und Ostermontag (10.4.) jeweils um 20.15 Uhr zeigt.

Als man ihr die Rolle anbot, habe sie das lustig gefunden, sagt Harfouch. "Zu diesem Zeitpunkt in meinem Alter war das eine Überraschung." Harfouch ist 68. Sie gehört zu den bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands, war gerade in der liebenswerten Verfilmung von Mariana Lekys Bestseller "Was man von hier aus sehen kann" im Kino zu sehen. Das Angebot habe sie interessiert. "Und ich habe gesagt: Wenn ihr mir das begründen könnt, weshalb diese Frau da plötzlich auftaucht, dann guck ich mir das gerne an."