Krimireihe Florence Kasumba steigt beim "Tatort" aus

In der Kriminalserie war Lindholm, die laut Drehbuch eigentlich für das Landeskriminalamt (LKA) in Hannover arbeitet, nach Göttingen strafversetzt worden. Dort traf sie unter anderem auf Kasumbas Figur Anaïs Schmitz als Co-Ermittlerin. Diese Zeit sei nun vorbei. Damit ende auch die Zeit des restlichen Göttinger "Tatort"-Teams (unter anderem Daniel Donskoy und Luc Feit). Ein letztes Mal ermitteln Schmitz und Lindholm gemeinsam in dem Fall "Geisterfahrt", der am 11. Februar (20.15 Uhr) im Ersten ausgestrahlt werden soll.

"Der Abschied von Göttingen ist nicht einfach, die Zusammenarbeit mit Florence Kasumba und dem Team hat mir sehr viel bedeutet", sagte Maria Furtwängler. Charlotte Lindholm bleibe eine rastlose Ermittlerin, die es nicht lange an einem Ort halte.