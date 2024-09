Kripo ermittelt: Auf 29-Jährigen eingeschlagen und getreten – Geldbörse geklaut

Drei bislang unbekannte Männer sollen am Dienstag gegen 19 Uhr in Lörrach die Geldbörse eines 29-jährigen Mannes geraubt haben. Das Opfer sei zu Fuß unterwegs gewesen, als er an der Basler Straße, auf dem Verbindungsweg zwischen der Stadtkirche und dem Museum, von einem unbekannten Mann angesprochen und geschlagen worden sei. Währenddessen seien zwei weitere unbekannte Männer hinzugekommen, hätten auch auf den 29-Jährigen eingeschlagen und getreten und dessen Geldbörse geraubt, heißt es im Polizeibericht.