Krise bei Volkswagen: SPD: Massiven Jobbau bei VW verhindern

Berlin - Die SPD ruft dazu auf, bei VW einen massiven Arbeitsplatzabbau zu verhindern. Katja Mast, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, sagte: "Es ist ein großer Wert an sich, dass in Deutschland Beschäftigte und Arbeitgeber gemeinsam um Lösungen ringen." Diese Form der Mitbestimmung sei weltweit einzigartig. "Wir erleben derzeit bei VW, dass dies für beide Seiten ein Weg sein kann, um im konstruktiven Gespräch zu bleiben, um so einen massiven Arbeitsplatzabbau zu verhindern. Die derzeit stattfindende Transformation kann nur gelingen, wenn genau dieser Interessenausgleich funktioniert."