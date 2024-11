Krise der deutschen Wirtschaft Ökonom: "Für manche deutsche Firmen ist Trump good news"

"Die Ampel-Koalition war kaum noch handlungsfähig und die politische Unsicherheit in Deutschland ohnehin sehr hoch. Mit Neuwahlen besteht die Chance auf einen Befreiungsschlag", sagte der Präsident des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) der Deutschen Presse-Agentur.

Chancen und Risiken unter Trump

Sorgen macht Wambach die Wahl Trumps. Der designierte US-Präsident hat neue Zölle von 10 bis 20 Prozent auf Importe aus Europa angekündigt. Für Waren aus China sprach Trump sogar von 60 Prozent, Europa wäre also im Vorteil. Gleichwohl würden deutsche Exporte durch die Zölle in den USA, ihrem wichtigsten Absatzmarkt, teurer. Ökonomen fürchten einen Handelskrieg zwischen EU und USA. Das träfe wichtige deutsche Industriebranchen, sagt Wambach. "Die Chemie- und Pharmabranche sowie der Maschinenbau exportieren stark in die USA."