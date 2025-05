Krise in der Kirche: Pfarrerin Christine Würzberg legt Stellen in Schönau und Todtnau nieder

Sie unterrichtet wieder mehr

Der Wunsch des Schulleiters der Gewerbeschule Schopfheim, wo sie aktuell für sechs Stunden Religion unterrichtet, kam da wie gerufen. Er wollte sie ganz an seiner Schule haben und hat sie dann vom Regierungspräsidium angefordert. Würzberg bat also um Aufhebung der „Ausleihe“ an die Landeskirche. Somit freut sie sich nun auf die neue Aufgabe, ab dem nächsten Schuljahr mit vollem Deputat in Schopfheim zu unterrichten und blickt positiv nach vorne.

Auch wenn Dekanin Bärbel Schäfer sich einen offiziellen Verabschiedungsgottesdienst gewünscht hätte, Würzberg wollte diesen nicht. „Ich zelebriere meinen Abschied so wie ich es brauche.“ Ihre zwei beliebten Handpuppen „Papperlapapp und Madame Schlamassel“werden sich im Familiengottesdienst am Sonntag, 1. Juni, von den Kindern verabschieden. Offizielles möchte Würzberg nicht.

Und wie geht es in den Gemeinden weiter?

In Schönau wird ein Gremium aus dem Bezirkskirchenrat weiterhin kommissarisch den Kirchengemeinderat stellen – bis zur Neuwahl am 1. Advent. Geschäftsführender Pfarrer ist Martin Rathgeber. Es sei angedacht, dass er auch in Todtnau die Verwaltung übernehme. Die Pfarrstellen selbst blieben jedoch vakant. Wer diese übernimmt sei noch unklar, so Würzberg.