So sehe die Bundesregierung "gehorsam zu, wie seine Industrien und Unternehmen in die Vereinigten Staaten abwandern, nur weil es für Washington so angenehm ist". Im Zuge dieses "Masochismus" verzichte Deutschland auch auf den Anschein von Eigenständigkeit und gebe sich klar als Statthalter des amerikanischen Neoliberalismus in der EU.

Lukaschenko: Scholz muss weg

Moskaus Machtapparat behauptet seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine immer wieder, dass die westlichen Staaten sich mit ihrer Hilfe für Kiew, das ein "Fass ohne Boden" sei, wirtschaftlich selbst an den Abgrund brächten. Kremlchef Wladimir Putin hatte es auch als Fehler bezeichnet, auf vergleichsweise preiswertes russisches Gas zu verzichten und stattdessen teures Gas aus den USA zu kaufen.