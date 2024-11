Kriselnde Traditionskonzerne Die Industrie ist im Umbruch: Experten fordern neue Konzepte

Der Wissenschaftler sieht den Staat in der Pflicht: Starke Investitionen in den Bau von Straßen, Brücken und Energienetze würden dazu führen, dass Baufirmen mehr Aufträge bekommen und mehr Leute einstellten. "In anderen Industriebranchen gibt es viele Handwerker und andere Facharbeiter, die ursprünglich aus der Baubranche kommen und nun dahin zurückgehen könnten." Deutschland würde von solchen Investitionen auch volkswirtschaftlich profitieren, da man wettbewerbsfähiger würde.

Rolle des Fachkräftemangels

Aber angeblich herrscht doch Fachkräftemangel in Deutschland - werden die Beschäftigten, deren Jobs nun auf der Kippe stehen, nicht woanders gebracht? "Es mag an IT-Experten und an Pflegekräften mangeln, aber das bringt den Beschäftigten nichts, die bei Autoherstellern am Band stehen und bald einen neuen Job brauchen", sagt Dullien. Umso wichtiger sei es, dass diese Branchen Zukunftsperspektiven entwickelten und nicht einfach nur abbauten.

Paula Risius vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) wertet es als Herausforderung, Beschäftigte eines Industriekonzerns woanders unterzubringen, schließlich müsse sowohl die Art der Qualifikation als der regionale Bedarf gegeben sein. "Unternehmen müssen offen für Berufswechsler sein, aber auch die Quereinsteiger müssen in diesen Prozess investieren", sagt die Forscherin.

Wechsler brächten nicht immer die benötigen Kompetenzen mit. "Für Arbeitgeber bedeutet es, dass Quereinsteiger möglicherweise zu Beginn für weniger Aufgaben infrage kommen oder dass sie mehr Zeit dafür benötigen als Bestands-Fachkräfte." Deswegen seien Lohnabstriche "nicht unwahrscheinlich".

Lohnzuschüsse nach Jobwechsel könnten helfen

IAB-Forscher Weber sagt, dass viele Beschäftigte den Schritt weg von ihrem bisherigen Arbeitgeber, dem klassischen Industriekonzern, auch aus finanziellen Gründen scheuten - ihre alten tarifgebundenen Arbeitsplätze seien häufig besser bezahlt als Jobs in Energie-Start-ups und anderen noch jungen Unternehmen in aufstrebenden Industriebereichen.

Hierbei könnte eine "Entgeltsicherung" helfen, sagt Weber: Der alte Arbeitgeber solle zusammen mit der Politik zeitweise einen Teil des Lohns beim neuen Arbeitgeber zahlen, sagt Weber. "Dadurch werden hohe Abfindungen vermieden und das Know-how des Beschäftigten ginge nicht verloren."