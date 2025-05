Krisenszenario Erdbeben: THW bereitet sich auf Ernstfall vor

Den Ernstfall geprobt

Für die beiden Schopfheimer Züge – den technischen Zug und den Fachzug Logistik – ging es zu den Kollegen des Emmendinger THW-Ortsverbands, um in einer ganztägigen Übung das Zusammenspiel im Ernstfall zu proben. Insgesamt waren etwa 65 Einsatzkräfte an der Übung beteiligt. „Ziel war es, die Zusammenarbeit unter möglichst realitätsnahen Bedingungen zu stärken und technische sowie logistische Abläufe im Einsatzfall zu erproben“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Erdbeben angenommen

Ausgangspunkt der Übung war ein angenommenes Erdbeben mit Epizentrum im Bereich Kandel, das laut Szenario bereits am Vortag erhebliche Schäden in der Region verursacht hatte. Die beiden Ortsverbände konzentrierten sich in diesem Szenario auf die technische Hilfeleistungen und den Wiederaufbau kritischer Infrastruktur am Tag nach der eigentlichen Katastrophe.