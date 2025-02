Kritik an Darstellerin Oscar-Favorit "Emilia Pérez" wegen Skandal-Tweets am Abgrund

Des einen Leid ist des anderen Freud

Vom Fauxpas Gascóns dürften in erster Linie das Drama "Der Brutalist" und das Musical "Wicked" (hinter "Emilia Pérez" mit je zehn Nominierungen an Platz zwei) profitieren. Aber auch der brasilianische Film "I'm Still Here", der wie "Emilia Pérez" sowohl in der Sparte "Bester Film" als auch "Bester internationaler Film" sowie "Beste Hauptdarstellerin" (Fernanda Torres) ins Rennen geht, hat nun plötzlich deutlich bessere Chancen.

Dabei hatte kein außerhalb der USA produzierter Streifen zuvor so viele Oscar-Nominierungen wie "Emilia Pérez" erhalten. Gascón spielt darin einen mexikanischen Drogenboss, der sein Geschlecht zur Frau angleichen lässt. Der unkonventionelle und gewagte Film von Regie-Altstar Jacques Audiard wurde unter anderem in Luzern zum besten europäischen Film des Jahres gekürt und holte auch den Golden Globe in der Sparte "Komödie/Musical".

Alte Tweets rücken neue Auszeichnungen in den Hintergrund

Die Affäre überschattet jetzt diese ganzen Erfolge. Waren die Tweets von Gascón - die kurzzeitig zur viel gefeierten Symbolfigur im Kampf gegen Diskriminierung und Gleichberechtigung avanciert war - wirklich so schlimm? Ja. Sie liegen teils zwar viele Jahre zurück, kamen aber einem Rundumschlag gleich. Wie ein Elefant im Porzellanladen, wie ein spanischer Kommentator meinte, attackierte die Spanierin im Netz nahezu alles und jeden.