Kritik der Narrengilde: Burghof: „Unsere Türen stehen offen“

„Narrengilde willkommen“

In einer Stellungnahme des Burghof-Teams um den Intendanten Timo Sadovnik heißt es nun: „Im Nachgang des Neujahrsempfangs der Narrengilde Lörrach möchten wir die Gelegenheit nutzen, Missverständnisse auszuräumen und klarzustellen, dass der Burghof Lörrach stets für alle lokalen Vereine – selbstverständlich auch für die Narrengilde – offensteht und diese jederzeit bei uns willkommen sind.“ Der Burghof sei seit jeher ein Ort, an dem Vereine ihre Veranstaltungen ausrichten können. „Wir schätzen die wichtige Arbeit der Vereine im Allgemeinen und der Narrengilde im Besonderen und betrachten das Brauchtum als unverzichtbaren Bestandteil unseres kulturellen Lebens. Die Entscheidung der Narrengilde, die Veranstaltungen der diesjährigen Fasnacht nicht in unserem Haus auszurichten, bedauern wir sehr und sehen die Gründe dafür ausschließlich in der aktuellen finanziellen Situation, jedoch keinesfalls in einer ablehnenden Haltung unseres Hauses gegenüber dem Verein.“ Im Gegenteil: Die Narrengilde war und bleibe stets im Burghof willkommen.

Weiter heißt es: „Uns ist bewusst, dass die finanzielle Lage vieler Vereine herausfordernd ist. Zugleich sind die Mieteinnahmen für uns von großer Bedeutung, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und unsere Dienstleistungen in hoher Qualität anbieten zu können. Wie bereits mehrfach erwähnt, wurden die Mietpreise im Vergleich zu den Vorjahren nicht signifikant erhöht. Sie sind jederzeit transparent auf unserer Internetseite einsehbar.“