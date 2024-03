Kryptowährung: Preis für Bitcoin fällt nach Rekordhoch deutlich

Frankfurt/Main - Der Kurs des Bitcoin hat am Freitag spürbar nachgegeben. Auf der Handelsplattform Bitstamp fiel er zeitweise bis auf 65.569 US-Dollar. Dies ist der tiefste Stand der wichtigsten Kryptowährung seit Anfang März. Am Mittag kostete ein Bitcoin 67.547 Dollar. Am Donnerstag hatte er noch einen Rekordstand von 73.794 Dollar erreicht.