Die zuckersüße Statue zeigt Musikerin Swift ("Shake It Off", "Bad Blood") in einem ihrer typischen Bodys, die sie auf ihrer Tournee trägt. Die Sängerin hatte im Sommer auf ihrer "Eras"-Tour auch mehrere Konzerte in Großbritannien gespielt.

Der Kuchen wurde von einer Tortenkünstlerin gestaltet. Beim Transport in einem Van sei das Backwerk allerdings beschädigt worden, meldete PA. Fotos zeigten, wie dem Kuchen beide Hände fehlen. Außerdem lehnt die Figur zur Seite.