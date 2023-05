Kündigung Hauptamtsleiter Schmidt geht

Schmidt hatte im Januar 2021 nach siebenmonatiger Vakanz die Nachfolge von Hauptamtsleiterin Karin Schöttler angetreten, die zur Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden in Schopfheim gegangen war.

Der neue Hauptamtsleiter war als „Experte mit dem Blick von außen“ ins Rathaus gekommen. Denn der studierte Wirtschaftsgeograf mit Doktorat in Nachhaltigkeitswissenschaften hat zwar keine klassische Verwaltungsausbildung gemacht, aber sehr viel Erfahrung im kommunalen Bereich. Vor seinem Amtsantritt in Grenzach-Wyhlen hatte der 41-Jährige als Experte und Projektleiter in einem Freiburger Beratungsunternehmen Kommunen bei den Themen Erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und zukunftsfähige Verwaltungsstrukturen unterstützt. Schmidt stammt gebürtig aus Berlin und lebt seit rund zehn Jahren mit mit seiner Frau und zwei Töchtern in Grenzach-Wyhlen.